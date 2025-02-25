За неделю ОРВИ заболели около 40 тысяч свердловчан

В Свердловской области за прошедшую неделю ОРВИ заболели 39 тысяч свердловчан, что на 9% больше, чем неделей ранее. Более половины заболевших (56,1%) – дети.
Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, среди возбудителей болезни обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы и другие.
В ЗАТО Свободном, поселке Уральском и Невьянском ГО заболеваемость выше среднеобластного уровня.
В Екатеринбурге заболели почти 20 тысяч человек, что на 13,3% выше уровня прошлой недели.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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