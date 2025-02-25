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Вторник, 25 февраля 2025, 11:55 мск

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На пожаре в уральской деревне погиб мужчина (ФОТО)

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня утром в селе Краснополье Горноуральского МО загорелся частный жилой дом на улице Горной. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. В ходе тушения спасатели нашли одного погибшего.

Как отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, дома не было пожарного извещателя, который мог бы звуком среагировать на дым.

На месте работали 11 специалистов, было задействовано 3 единицы спецтехники.

«Не оставляйте без присмотра открытый огонь; не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов; не пользуйтесь неисправными электроприборами; не храните горючие вещества и материалы рядом с источниками открытого огня; не курите в постели или сидя в кресле», – отметили в пресс-службе ведомства.

Краснополье, Дарья Деменева

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© 2025, РИА «Новый День»

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