На пожаре в уральской деревне погиб мужчина (ФОТО)

Сегодня утром в селе Краснополье Горноуральского МО загорелся частный жилой дом на улице Горной. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. В ходе тушения спасатели нашли одного погибшего.

Как отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, дома не было пожарного извещателя, который мог бы звуком среагировать на дым.

На месте работали 11 специалистов, было задействовано 3 единицы спецтехники.

«Не оставляйте без присмотра открытый огонь; не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов; не пользуйтесь неисправными электроприборами; не храните горючие вещества и материалы рядом с источниками открытого огня; не курите в постели или сидя в кресле», – отметили в пресс-службе ведомства.

Краснополье, Дарья Деменева

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