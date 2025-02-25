Названы преступления, за которые чаще всего судят свердловчан

Свердловский областной суд обнародовал данные статистики по итогам работы всех инстанций в 2024 году. В частности, говорится, за какие преступления чаще всего выносят приговоры жителям Среднего Урала.

Так, на первом месте оказались кражи, на втором – незаконные действия с наркотическими веществами, а на третьем – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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