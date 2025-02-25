Депутат пообещал премию за раскрытие кражи буквы со здания мэрии

Депутат Александр Колесников заявил, что готовит заплатить 50 тысяч рублей из личных средств тому, кто раскроет кражу буквы «Г» с таблички на здании администрации Екатеринбурга.

Дерзкое преступление было совершено в ночь на 1 августа 2024 года. Один из гуляющих подростков, высокий парень, дотянулся до таблички «Екатеринбургская городская дума» и оторвал букву «Г». Рядом с ним стояли две смеющиеся девушки. Все происходящее попало на камеры наблюдения, но полицейские отказались проводить расследование, посчитав инцидент малозначительным. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что стоимость украденной буквы составляет 10 тысяч рублей, и именно эту сумму он готов заплатить тому, кто найдет вандала. Депутат Александр Колесников пообещал добавить еще 10 тысяч от себя. Сегодня на заседании думы, услышав, что вандалов так и не нашли, Колесников повысил премию от себя до 50 тысяч рублей.

Отметим, что это не первый случай кражи букв с фасада мэрии. В 2023 году во время празднования Дня города кто-то забрал с собой букву «О» с той же таблички.

Скрин с видео телеграм-канала «Екатеринбург. Главное»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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