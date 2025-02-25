С Урала в Китай вывезли тысячу тонн пряников

Уральские предприятия экспортировали в КНР порядка 2 тысяч тонн сладостей – печенья, рулетов, тортов, круассанов. Самыми популярными у китайцев оказались пряники – на их долю пришлось 50% хлебобулочного экспорта, это тысяча тонн, в денежном эквиваленте – порядка 135 млн рублей.

В пресс-службе Уральского таможенного управления рассказали, что кондитерские изделия с Урала также активно экспортируют в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Общий объем отгрузок в прошлом году составил более 8,5 тысячи тонн.

«Отмечу внушительный прирост в экспорте кондитерских сладостей в Беларусь – почти в 15 раз. В республику отправлено около 1,5 тысячи тонн пирожных, рулетов, сдобы и круассанов общей стоимостью около 200 млн рублей», – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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