Начальник екатеринбургской полиции назвал самые опасные районы города

Лидерами по росту преступности в Екатеринбурге стали Чкаловский и Верх-Исетский районы, сообщил глава городской полиции Виктор Позняк на заседании думы.

По его словам, самое большое количество обращений от граждан поступает в отдел полиции № 12. Кроме того, екатеринбуржцы стали чаще писать заявления в отделы полиции, расположенные на территории ВИЗа. Это связано с укрупнением района после того, как появился Академический. «Там территориальные отделы находятся на большом расстоянии друг от друга», – объяснил Позняк.

По данным главы УМВД, в 2024 году в Екатеринбурге было зарегистрировано 16 611 преступлений. При этом уличная преступность снизилась на 22,7%, а количество тяжких преступлений, в том числе убийств – на 13%. За год было раскрыто более 8 тысяч уголовных дел.

При этом число киберпреступлений в Екатеринбурге выросло на 15,7%: в 2024 году было зарегистрировано 5593 таких деяний. Из них 43,5% – мошенничества, 9% – кража денег с банковских карт, 39,3% – незаконный оборот наркотиков в интернете. Всего было раскрыто 1941 преступление с использованием телекоммуникаций.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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