На бесплатную медицинскую помощь уральцам потратят 142 млрд рублей

Депутаты заксо приняли Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Финансирование программы на 2025 год утверждено в объеме более 142 млрд рублей, что почти на 13 процентов больше уровня 2024 года. Из них 100 млрд рублей – средства фонда ОМС, 42 млрд рублей – бюджетные средства.

Ранее на заседании профильного комитета по соцполитике его председатель Вячеслав Погудин отметил, что программа на 2025 год выгодно отличается по сравнению с прошлым годом. «В ней увеличено финансирование на ряд новых направлений. Например, на позитронно-эмиссионную томографию, на расширение спектра используемых технологий в кардиохирургии, на вопросы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения», – прокомментировал Вячеслав Погудин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube