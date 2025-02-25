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Вторник, 25 февраля 2025, 13:01 мск

Новости Екатеринбург

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На бесплатную медицинскую помощь уральцам потратят 142 млрд рублей

Депутаты заксо приняли Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Финансирование программы на 2025 год утверждено в объеме более 142 млрд рублей, что почти на 13 процентов больше уровня 2024 года. Из них 100 млрд рублей – средства фонда ОМС, 42 млрд рублей – бюджетные средства.

Ранее на заседании профильного комитета по соцполитике его председатель Вячеслав Погудин отметил, что программа на 2025 год выгодно отличается по сравнению с прошлым годом. «В ней увеличено финансирование на ряд новых направлений. Например, на позитронно-эмиссионную томографию, на расширение спектра используемых технологий в кардиохирургии, на вопросы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения», – прокомментировал Вячеслав Погудин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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