Регистрация на «Майскую прогулку-2025» началась

Началась онлайн-регистрация на 42-ю «Майскую прогулку», которая состоится в Екатеринбурге 18 мая. Заполнить анкету участника можно на сайте mayprogulka.ru.

«Майская прогулка» – это традиционное мероприятие, которое проводится каждое третье воскресенье мая с 1984 года по инициативе студентов и сотрудников физико-технологического института УрФУ. Маршруты ежегодно обновляются, чтобы участники могли открыть знакомые места с новой стороны. Организаторы разрабатывают 4 пеших маршрута: классика на 50 км, 33 км, Шарташская кругосветка 17 км и городская дистанция 14 км.

В этом году старт и финиш будут организованы у главного корпуса Уральского федерального университета (ул. Мира, 19). Выйти на маршрут можно с 7:00 до 13:00, а завершить прогулку – до 21:00.

Для участников, которые зарегистрируются до 17 апреля, стартовый взнос составит 400 рублей для взрослых и 200 рублей для детей. В день прогулки его размер возрастет до 600 и 300 рублей соответственно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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