«Зеленского ждет большой суд, мир содрогнется», – Жога дал прогноз на окончание СВО

Полпред президента России в УрФО Артем Жога дал прогноз на окончание СВО. О ситуации на фронте, о риторике США и Запада, судьбе Владимира Зеленского он рассказал в интервью «Соловьев Live».

В частности, Артем Жога рассказал, что по-прежнему держит связь с теми, кто находится на переднем крае. «Продвигаются ребята. Да, сложно, да, тяжело, но продвигаются, имеют большой успех, наращивают в некоторых местах успех по освобождению территорий», – подчеркнул он.

По словам Жоги, «Запад выдохся, Украина выдохлась». «В частности, в плане ресурса личного состава. Зверства, которые они [украинцы] сейчас творят, хватают всех подряд, отменяют те или иные отсрочки, которые были ранее выданы, показывают то, что у них большая нехватка личного состава. И если они раньше проводили ротационные мероприятия побригадно – то есть бригада с боевых выводилась на восполнение, на восстановление, и вместо нее заводилась другая бригада. Сейчас это уже давно не происходит. У них нарушена вся цепочка мероприятий, чтобы продолжать вести хорошую оборону и сдерживать наступающие войска Российской Федерации. Это показывает еще раз, что подвыдохлась Украина. Ну и плюс риторика Америки, которая кардинально поменялась», – добавил полпред.

Он напомнил, как в 2023 году его спрашивали об окончании конфронтации. «Когда закончится война?» – А что вы подразумеваете под словом «война»? Если война в общем, то она не закончится никогда. У Запада и западных стран никогда не иссякнет желание разрушить нашу страну, разделить ее на небольшие государства и пользоваться ресурсами. А если мы говорим про горячую фазу конфликта на Украине, СВО, то мои прогнозы были конец 2024 – начало 2025-го, максимум весна 2025 года. В принципе, мы это сейчас и видим. К этому идет», – заверил он.

Также он спрогнозировал судьбу Владимира Зеленского. «Не хотелось бы ошибиться, но у меня такое ощущение, что в ближайшем будущем мы увидим суд. Я думал раньше, его просто ликвидируют. Но сейчас, по моим ощущениям, будет большой суд. С обвинением, раскрытием всех преступлений, воровства тех денег, которые Запад передавал Украине. Мы все прекрасно понимаем, что огромные суммы воровались. Ну и, соответственно, я думаю, некоторых лидеров европейских стран подтянут под это. Вскроются многие преступления, которые совершались на территории Украины, геноцид русского населения на территории Украины и на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Курской области, Белгородской области, обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, разрушения, убийства, пытки. Я думаю, мы в ближайшем будущем много узнаем о преступлениях Украины, от которых мир содрогнется», – подытожил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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