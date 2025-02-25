«Дети России» и «Автомобилист» в ходе благотворительных матчей собрали миллион

Подведены итоги благотворительных матчей хоккейного клуба «Автомобилист» и благотворительного фонда «Дети России». По итогам игр 20 и 22 февраля было собрано 1 052 948 рублей на обновление технологической базы Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга.

В ходе игр болельщики и гости приобретали сувениры из специальной линейки. В обмен на благотворительное пожертвование они получали шайбу, игрушку, бутылочку для воды, браслет, наклейки из специальной коллекции. В её создании участвовали игроки клуба – капитан команды Анатолий Голышев и защитник «Автомобилиста» Максим Осипов, а также пациенты детского онкоцентра. Вместе они слепили из пластилина фигурки на хоккейную тематику. Поделки стали элементами фирменного стиля, созданного в честь Международного дня борьбы с детским раком, который проводится 15 февраля. Они вошли в дизайн сувениров и джерси, в которых хоккеисты команды выходили на раскатку. Также «Автомобилист» организовал благотворительную лотерею.

«Это добрая совместная традиция фонда и клуба, которая приносит огромную радость, потому что мы встречаем вовлечённых людей, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Вновь убеждаемся, что у нашей любимой спортивной команды благородные и отзывчивые фанаты. Они не только искренне, энергично болеют за игроков, но и делятся душевным теплом с нашими подопечными».

Отметим, что оборудование для лаборатории детского онкоцентра – это шанс для многих пациентов справиться с болезнью в кратчайшие сроки в родных стенах. Это технологическая база, которая позволяет на месте достоверно оценивать состояние и подбирать терапию. Если бы её не было, пришлось бы отправлять образцы для диагностики в столичные центры. Это бесценное время, которое могло быть упущено.

Чтобы показать, как важно поддержать сбор, к акции традиционно присоединились бывшие пациенты клиники и врачи. Торжественное вбрасывание шайб на матчах провели Варя Кормильцева и Миша Тибаев, которые сумели победить онкологию, а также Лариса Фечина, заместитель главного врача ОДКБ по онкологии и гематологии, и Григорий Цаур, заведующий Лабораторией молекулярной биологии иммунофенотипирования и патоморфологии.

За семь лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга хоккейный клуб «Автомобилист» и благотворительный фонд «Дети России» собрали 5 305 361 рубль на обновление технологической базы клиники.

Екатеринбург, Елена Васильева

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