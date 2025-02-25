На Средний Урал возвращаются первые перелетные птицы

На Средний Урал уже начали возвращаться перелетные птицы. Так, по словам орнитолога и бердвотчера Нины Садыковой, свердловчане уже видели поющих зеленушек, которые обычно возвращаются в первой половине марта.

«В целом, сроки прилета будут зависеть от того, как быстро будут освобождаться от льда водоемы и сходить снег», – отметила специалист. По ее словам, из-за достаточно теплой зимы некоторые птицы не стали улетать южнее. Например, ушастые совы на зиму остались на уральской территории и уже приступили к формированию пар.

После зеленушек стоит ждать еще одних вестников весны – грачей и других врановых. Вслед за грачами появятся другие перелетные птицы – начнется активная миграция. В конце марта после схода снега прилетают скворцы и зяблики. В начале апреля возвращаются жаворонки.

Большая часть птиц, в том числе водоплавающих (кулики, чайки, утки, лебеди), летят на Средний Урал уже в середине апреля. Массовый прилет начнется в конце апреля – начале мая. Последними возвращаются стрижи и другие насекомоядные птицы (чечевицы, камышовки) – почти в конце мая – когда их кормовая база сформируется.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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