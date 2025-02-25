Реставрация старинного Дома купцов Яковлевых – А.Е. Борчанинова начнется в этом году (ФОТО)

К реставрации Дома купцов Яковлевых – А.Е. Борчанинова (ул. 8 Марта, 18), в котором ранее проводились занятия хорового и инструментального отделений Свердловской детской филармонии, приступят в 2025 году. Объект культурного наследия находится на балансе учреждения культуры с 1991 года. Реконструкция будет проходить в течение ближайших трех лет, сообщили в ДИПе.

В региональном бюджете на 2025 год предусмотрено 97,5 миллиона рублей, а всего на восстановление особняка понадобится порядка 300 миллионов рублей. Планируется, что за три года специалисты не только обновят фасады, но и заменят конструкцию кровли и инженерные сети, восстановят внутренние интерьеры. К объектам охраны, которые необходимо сохранить, эксперты относят в том числе парадную мраморную лестницу, зеркало, отделку вестибюля и фасады здания.

По проекту, помимо восстановления 1-го и 2-го этажей, предполагается дополнительно создать в подкровельном пространстве полноценный этаж с остеклением, где разместятся учебные классы. Также в Доме купцов обустроят музыкальную гостиную с органом, которая позволит расширить концертный репертуар детской филармонии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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