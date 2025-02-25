Инфляция в Свердловской области ускорилась до 10,6%

В январе 2025 года инфляция в Свердловской области достигла 10,6%. Годовой темп роста цен на продукты питания не изменился, но часть продовольствия дорожала быстрее, а часть – медленнее, сообщили в Уральском ГУ Банка РФ.

Так, производители и переработчики мяса и молока, как в предыдущие месяцы, продолжили закладывать в стоимость товара возросшие транспортные расходы и затраты на повышение оплаты труда. По этой причине быстрее, чем в декабре, дорожали сметана, творог, сливки, а также говядина, свинина и фарш. Из-за снижения объемов вылова и переработки рыбы в целом по стране в Свердловской области цены на слабосоленую сельдь, филе и мороженую рыбу росли быстрее. При этом отмечается замедление роста цен на тепличные овощи благодаря расширению линейки импорта. В результате помидоры подешевели, а огурцы дорожали медленнее.

В январе быстрее, чем месяцем ранее, дорожали услуги и промтовары. Во многом цены на них растут из-за того, что увеличение потребительского спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска.

«Очень высоким остается спрос на ремонтные и отделочные работы из-за того, что было построено и продано много жилья, люди активно брали ипотечные кредиты. Однако производство стройматериалов растет не так быстро, специалистов для выполнения работ тоже не хватает. Дефицит ведет к росту цен. Чтобы сбалансировать рост спроса и предложения, Банк России поддерживает высокие ставки в экономике. В этих условиях все больше людей начинает сокращать свои необязательные расходы в пользу размещения денег на банковском депозите. Мы наблюдаем это по динамике вкладов и розничного товарооборота», – пояснил экономист Уральского ГУ Центробанка Сергей Иванов.

Напомним, 14 февраля ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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