Одноклассники жестоко избили мальчика в Дегтярске. У него перелом руки и сотрясение мозга

В одной из дегтярских школ одноклассники жестоко избили 12-летнего мальчика. Это произошло еще 17 февраля, но огласку инцидент получил только сейчас.

Мама ребенка рассказала корреспонденту ОТВ, что у мальчика в двух местах сломана рука и диагностировано сотрясение головного мозга. По ее словам, сын подвергается буллингу уже шесть лет. Но самый жестокий конфликт произошел неделю назад. «Сначала за руки, за ноги его таскали, кидали. А потом один из них взял его за талию, просто поднял, а второй говорит «кинь его об пол». Взял Артема и кинул его об пол со всего размаху. Он упал и ударился головой, в результате чего получил сотрясение. Ударился рукой и говорит «мама, у меня зубы во рту были», – рассказала женщина.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил: «Пострадавший ребенок из неполной семьи, воспитывается матерью. А предполагаемой обидчик – из полной семьи. Дети ранее на учете в полиции не состояли. Наработанные сотрудниками территориального ОВД материалы будут переданы нашим коллегам из регионального СКР», – отметил полковник Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области организовали проверку на предмет наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного статьёй 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что сейчас ребенок доставлен в одну из детских больниц Екатеринбурга. Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования подростка.

Будут опрошены сотрудники школы, очевидцы произошедшего, запрошены документы из медицинской организации для установления степени тяжести причинённого ребенку вреда здоровью. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Дегтярск, Елена Владимирова

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