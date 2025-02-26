Парни из Талицы выпили пива, поехали кататься по селу и въехали в «Гранту» (ФОТО)

Нетрезвый 19-летний парень на «Дэу Нексия» попал в ДТП в селе Казаковском Талицкого района.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, молодой человек и его 17-летний друг сначала пили пиво в машине, а потом поехали кататься по селу. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада Гранта» под управлением 52-летнего мужчины. Молодые люди были не пристегнуты и получили травмы.

Известно, что стаж вождения водителя автомобиля «Дэу Нексия» составляет 1 год, в течение которого он 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Стаж вождения водителя «Лады» – 17 лет, имеет 7 нарушений ПДД.

У юного нарушителя при себе не было водительских прав, а автомобиль не поставлен на регистрационный учет в установленном порядке. Освидетельствование водителя показало наличие 0,845 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Молодой человек привлечен к административной ответственности по 7 статьям КоАП РФ. Родителей его младшего товарища привлекут к ответственности за то, что они не следят за ребенком.

Кроме того, инспекторы установили, что на месте ДТП было скользко и отсутствовали дорожные знаки. В адрес обслуживающей организации выдано предписание.

Талица, Елена Владимирова

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