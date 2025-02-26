Из Екатеринбурга в Калмыкию будут летать самолеты Red Wings

Авиакомпания Red Wings со 2 апреля запускает регулярные рейсы из Екатеринбурга в столицу Калмыкии Элисту.

Как отметили в пресс-службе аэропорта Кольцово, суперджеты будут летать один раз в неделю, по средам. Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 13:20, из Элисты – в 16:05. Время в пути составит около 3,5 часа.

Билеты в столицу Калмыкии доступны на сайте авиаперевозчика. Стоимость – от 7500 рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube