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Среда, 26 февраля 2025, 10:58 мск

Новости Екатеринбург

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На Среднем Урале температура поднимется до +3°

Сегодня в Свердловской области дневная температура поднимется до +3 °C. В Екатеринбурге потеплеет до +1°.

«В среду Свердловская область расположится в умеренно-теплой воздушной массе. Можно ожидать дневные оттепели на большей части территории региона», – отметил метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале. Однако, по его словам, уже вечером на Урале похолодает, а в четверг через территорию области пройдет холодный фронт.

По данным Уралгидрометцентра, завтра в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, ветер южный до 7 м/с. Температура ночью -5…-10°, в горах и низинах до -20°, днем -5°.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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