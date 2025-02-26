Екатеринбуржцев спросили, нужна ли выделенка для общественного транспорта

Администрация Екатеринбурга проводит опрос по поводу внедрения выделенных полос для движения общественного транспорта. Сейчас в городе 17 таких участков общей протяженностью 23 километра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Высказать свое мнение по этой теме горожане смогут на сайте госуслуг до 9 марта.

На сегодняшний день в мегаполисе уже есть 17 участков дорог общей протяженностью 23 километра, где приоритет отдан автобусам и троллейбусам. Планируется создать выделенные полосы еще на 42 участках дорог протяженностью более 20 километров. Также для разграничения потоков движения необходимо отделить трамвайные пути от основной проезжей части при помощи бордюрного камня либо делиниаторов.

Напомним, с 1 января 2025 года штраф за проезд по выделенной полосе для общественного транспорта составляет 2250 рублей. При этом выезд на выделенку, предназначенную для встречного движения, расценивается как более серьезное нарушение и карается штрафом в 7500 рублей или даже лишением водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении у водителя могут отобрать права на год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube