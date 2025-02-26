На Урале таксистов привлекут к исправлению наркоманов и кладменов

Уральские таксисты могут стать инструментом в борьбе с наркоманией и распространителями запрещенных веществ. С такой инициативой вышли представители МВД и минздрава, отвечая на вопрос «Нового Дня». Замначальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Анастасия Сафронова, в частности, сообщила о том, что полицейские уже получают данные от служб такси. «Наркопотребитель может вызвать такси, конечно, это имеется. Нами ведется взаимодействие со службами такси, в том числе для получения оперативно значимой информации, работа эта эффективная», – сказала она.

В свою очередь, главврач областной наркологии и главный нарколог УрФО Антон Поддубный предложил усилить меры профилактики и информировать потенциальных пациентов ОНБ о том, что они могут получить помощь, прямо в машинах такси. «Наши пациенты тоже ездят на такси, можно подумать, чтобы провести информационную кампанию, визитки или наклейки размещать с призывом обратиться за специализированной помощью», – сказал он.

«И дополнить информацией об ответственности за незаконный оборот наркотиков», – добавила Сафронова.

Напомним, вчера в ходе обсуждений в городской думе депутат Тимофей Жуков сообщил, что закладчики и наркопотребители часто ездят с закладками именно на такси, на что его коллега по ЕГД Александр Колесников отреагировал заявлением о том, что «народ живет вообще неплохо». «Чего мы тут плачемся-то», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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