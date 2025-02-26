Врачи составили портрет типичного наркомана

Вопреки распространенным стереотипам из 90-х, портрет типичного наркомана сильно поменялся. Это не маргиналы и асоциальные элементы, как прежде. Об этом рассказал главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

«Это мужчина 30-39 лет, как правило, он начал употреблять еще с 18-19 лет. Он социализирован. Семьи обычно нет, потому что он в разводе, часто есть несовершеннолетние дети», – сказал Поддубный.

По его словам, женщины реже употребляют наркотики и, соответственно, реже становятся пациентами специализированных медучреждений.

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин отметил, что наркомана, который только начал употреблять запрещенные вещества, характеризует изменение поведения. Особенно это касается детей. «Понятно, что если горе какое-то случилось или радость, а если поведение изменилось без видимых причин – это повод насторожиться», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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