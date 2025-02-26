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Среда, 26 февраля 2025, 13:48 мск

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Белых медведей в зоопарке покормят в честь праздника

Екатеринбургских белых медведей покормят в честь праздника – завтра в зоопарке отметят Международный день полярного медведя. Для Вилюя и Хатанги приготовили специальное угощение и игрушки.
«Праздничный обед будет состоять из привычного рациона, но рыбу и мясо подадут в виде гигантских конфет, которые медведям предстоит развернуть. Кроме того, Вилюя и Хатангу порадуют игрушками, сделанными сотрудниками зоопарка из прочного пожарного рукава. Такие игрушки обогащают среду обитания животных в неволе и помогают сделать их жизнь более интересной», – сообщили в пресс-службе зоопарка.

Кормление пройдет в 15:00 27 февраля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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