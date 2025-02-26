В Академическом районе появится новый школьный комплекс на 2000 учеников

В самом молодом районе Екатеринбурга готовится строительство нового образовательного центра. Он будет построен в границах улиц Вильгельма де Геннина – Краснолесья – Очеретина и станет частью жилого квартала «Первый Академ» от девелопера АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Проект школьного комплекса уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Он предполагает строительство двух идентичных пятиэтажных корпусов, каждый из которых рассчитан на 1000 учащихся. Между зданиями разместится современный стадион с универсальной спортивной площадкой, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной зонами, беговой дорожкой, полосой препятствий и зоной с уличными тренажёрами.

Площадь каждого здания составит 27 430 м², что делает новый комплекс одним из крупнейших в Академическом и превышает по размерам недавно открытую школу №133 в квартале «Спутник». Школьный комплекс будет строиться в два этапа: сначала будет возведено учебное здание на 1000 мест и спортивный стадион, а затем – второе здание, также рассчитанное на 1000 учеников.

«Развитие образовательной инфраструктуры – важнейший элемент комплексного освоения территории Академического района. Этапность строительства этого школьного комплекса позволит максимально эффективно интегрировать проект в район и быстрее открыть для учащихся первую часть школы», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В новом комплексе образовательного учреждения будут размещены просторный холл с панорамными остеклением и амфитеатром для встреч и мероприятий, многофункциональный зрительный зал, адаптируемый под учебные занятия и школьные спектакли, открытый лекторий, большой спортивный зал. Кроме того, проект предусматривает интерактивные информационные центры с образовательными зонами для разных возрастных групп, и обеденный зал с террасой, где ученики в теплое время года смогут обедать на свежем воздухе.

Напомним, что в Академическом с момента его основания было построено шесть общеобразовательных школ. В сентябре 2024 года открылась школа №133 в квартале «Спутник-1». Ранее было получение положительное решение госэкспертизы на еще одну школу в кварталах конструктивизма (16 квартал).

Екатеринбург, Таисья Исупова

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