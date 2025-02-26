«Автомобилист» проведет тысячную игру – она станет последней в КРК «Уралец»

Сегодня хоккейный клуб «Автомобилист» проведет тысячную игру в КХЛ. В честь этого на джерси спортсменов добавили шевроны с числом «1000», а после окончания матча обещают специальный перформанс.

Сегодняшняя игра будет особенной еще и потому что это последний матч на льду КРК «Уралец» – следующие три хоккеисты «Автомобилиста» проведут на выезде, а ближайшую домашку сыграют уже на новой «УГМК-арене».

Напомним, екатеринбургская команда сегодня встречается с казанским «Ак Барсом».

Екатеринбург, Елена Сычева

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