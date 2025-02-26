Ботанический сад начнет работать по выходным

С 1 апреля Ботанический сад УрО РАН начнет работать по субботам и воскресеньям. Такой график сохранится до 31 октября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, пока в парке действует зимний график – растения можно увидеть только по будням с 8:30 до 17:30.

На участке размером 46 гектаров располагаются парковая часть, дендрарий и оранжерея. В коллекциях Ботанического сада находится около 130 растений Красных книг России и Свердловской области. Среди них – венерин башмачок настоящий, любка двулистная, пальчатокоренник мясо-красный, родиола розовая, пион марьин корень, ковыль перистый, наперстянка крупноцветковая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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