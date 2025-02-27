И бутылка рома: екатеринбуржцы вынесли из магазина дорогой алкоголь и икру

На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге бойцы Росгвардии задержали двух мужчин, которые пытались вынести из гипермаркета дорогие товары, не заплатив.

Сотрудников Росгвардии вызвали работники магазина. Экипаж вневедомственной охраны проводил злоумышленников в досмотровую комнату. У одного из них нашли две бутылки ликера, две банки икры осетра на сумму 13,5 тыс. руб., а также три упаковки кассет для бритвенного станка. Общая стоимость украденного превысила 20 тысяч рублей. У второго был изъят только магнит, с помощью которого подельники снимали с товара антикражные датчики.

Оказалось, что в магазин мужчины наведываются не в первый раз. Две недели назад в зале уже была обнаружена пустая коробка из-под рома стоимостью практически 6 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии просмотрели записи видеокамер и выяснили, что в прошлый раз посетители взяли с полок три бутылки дорогостоящего алкоголя: бутылку рома и две – виски, а также две упаковки кассет для бритвы. Все выбранные товары они сложили в покупательскую тележку и затем набрали еще некоторое количество недорогих товаров.

Далее мужчины прошли в секцию с новогодними товарами, достали алкоголь и заранее приготовленным магнитом сняли датчики со всех бутылок и кассет. Пустые коробки от рома и виски они спрятали под стеллаж. После чего прошли в зону касс самообслуживания, оставили тележку с ненужным им товаром и прошли мимо касс с «пустыми» руками. Бутылки они спрятали под одеждой. В тот раз они «отоварились» на 18 тысяч.

Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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