Гаишники предупредили о сложной обстановке на трассе Екатеринбург – Тюмень

В городских округах Богдановича и Камышлова из-за сильного снегопада осложнилась дорожная обстановка.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей, что на некоторых участках трассы Екатеринбург – Тюмень есть риск образования снежного наката.

Автомобилистов просят учитывать погодные условия и сбрасывать скорость. Сейчас на трассе работают патрули ГИБДД, чтобы оперативно отреагировать на возможные происшествия, сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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