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Четверг, 27 февраля 2025, 09:00 мск

Новости Екатеринбург

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Гаишники предупредили о сложной обстановке на трассе Екатеринбург – Тюмень

Фото: Свердловская госавтоинспекция

В городских округах Богдановича и Камышлова из-за сильного снегопада осложнилась дорожная обстановка.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей, что на некоторых участках трассы Екатеринбург – Тюмень есть риск образования снежного наката.

Автомобилистов просят учитывать погодные условия и сбрасывать скорость. Сейчас на трассе работают патрули ГИБДД, чтобы оперативно отреагировать на возможные происшествия, сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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