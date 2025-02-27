Гаишники предупредили о сложной обстановке на трассе Екатеринбург – Тюмень

В городских округах Богдановича и Камышлова из-за сильного снегопада осложнилась дорожная обстановка.
Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей, что на некоторых участках трассы Екатеринбург – Тюмень есть риск образования снежного наката.
Автомобилистов просят учитывать погодные условия и сбрасывать скорость. Сейчас на трассе работают патрули ГИБДД, чтобы оперативно отреагировать на возможные происшествия, сообщили в ведомстве.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»