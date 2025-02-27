1000 блинов и 1000 пышек, бег с коромыслом и сжигание чучела: в Академическом готовятся отпраздновать Масленицу

Академический район готовится весело отметить Масленицу. 2 марта с 12:00 до 15:00 в Преображенском парке развернется масштабный праздник с народными забавами, веселыми состязаниями, мастер-классами и блинами.

Гости смогут попробовать свои силы в беге с коромыслом, загадать желание на «Колесе желаний», поучаствовать в петушиных боях, перетягивании каната и гонках на «сковородках». Всего на площадке ожидается более сорока игровых станций.

Любители творчества смогут создать своими руками традиционные куклы-масленицы, расписать деревянные ложки и забрать на память частичку праздника. А для тех, кто хочет запечатлеть этот день, будет работать фотозона в народном стиле, где можно будет сделать атмосферные снимки с семьей и друзьями, а также сфотографироваться с уже полюбившимся гостям праздников Доброкотом. Праздник не обойдется без угощений всех гостей ждет 1000 кружевных блинов, 1000 румяных пышек и горячий ароматный чай, которыми угостит девелопер «Академический».

Кульминацией праздника станет торжественное сжигание чучела в 15:00 – символическое прощание с зимой и встреча весны.

Организаторами мероприятия выступают девелопер «Академический», администрация Академического района, управляющая компания «Академический», школы, детские сады и предприятия района.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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