Железнодорожники рассказали, сколько пользователей у городской электрички

Проект городской электрички собрал 6,5 млн человек с момента запуска – то есть за два года. По данным СвЖД, ежедневно поездами, которые перевозят людей из отдаленных районов Екатеринбурга, пользуются порядка 9 тысяч пассажиров.
По городскому тарифу можно добраться до Верхней Пышмы, Арамили, Косулино, Исети, Решёт, Кедровки.
Чаще всего люди едут по маршрутам Компрессорный Завод – Первомайская, Шарташ – Екатеринбург-Пассажирский, Кольцово – Первомайская, Арамиль – Екатеринбург-Пассажирский, Северка – Екатеринбург-Пассажирский.
Стоимость одной поездки без пересадки по полному тарифу составляет 40 рублей, студенты и школьники ездят за полцены, а дети до 7 лет – бесплатно.
Екатеринбург, Елена Сычева
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