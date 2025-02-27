На таможне объяснили, как перевозка айфона может довести до суда

За перевозку одного айфона можно попасть под суд, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. Но с условием – если это не его айфон. «Если пассажир перемещает товары, которые его попросили передать, это уже априори не является его товаром для личного пользования, и количество абсолютно не играет никакой роли», – сообщили «Новому Дню» в ведомстве.

Там объяснили, что ответственность в таком случае наступает по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров. Нарушителям грозит штраф в размере от одной до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией.

Екатеринбург, Елена Сычева

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