Технический университет УГМК вновь стал лидером среди вузов Свердловской области по версии агентства RAEX

Технический университет УГМК третий год подряд занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области в российском локальном рейтинге агентства RAEX. Рейтинг оценивает региональные вузы по показателям, отражающим их образовательный и научный потенциал, а также вклад в развитие промышленности и общества.

При составлении рейтинга учитываются такие критерии, как результаты участия студентов на конкурсах и чемпионатах, качество подготовки кадров, уровень взаимодействия с работодателями и значимость деятельности вуза для региона.

Директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин подчеркнул: «Наш приоритет – подготовка высококвалифицированных кадров для горно-металлургической отрасли. Мы ориентируемся на качество образования и прикладную пользу для реального сектора экономики. Признание нашей работы со стороны RAEX подтверждает, что мы движемся в верном направлении».

Напомним, что Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз России по подготовке специалистов для предприятий горно-металлургического комплекса. Показатель трудоустройства выпускников по специальности составляет 98,6%.

Обучение ведётся по целевым договорам с предприятиями, а также на бюджетной основе. С 2025 года студенты могут получать стипендию до 30 000 рублей. Программы разрабатываются и реализуются совместно с преподавателями-практиками – ведущими специалистами и руководителями отраслевых предприятий, что обеспечивает высокий и прикладной уровень подготовки выпускников.

Екатеринбург, Елена Васильева

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