Вблизи Уральских гор воздух прогрелся до +9

Интересное явление заметили уральские синоптики. В горных районах Свердловской области внезапно стало тепло.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, на севере региона днем 26 февраля было очень тепло, температура воздуха на метеостанциях, расположенных на северо-западе, вблизи гор, повысилась до +7,6…+9,1 °C (Верхотурье, Бурмантово, Ивдель, Североуральск). Подобное явление в этих районах наблюдается изредка в холодную пору, отмечают синоптики.

Однако движение воздушных масс в регионе пока слабое, в результате теплый воздух над Уралом постепенно трансформируется, и температура нижней тропосферы понижается. Сейчас в регионе -3…-4 °C.

Верхотурье, Елена Владимирова

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