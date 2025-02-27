Присяжные вынесли приговор убийце девушки – он толкнул возлюбленную под колеса машины

Присяжные вынесли приговор жителю Красноуфимска Михаилу Дихтярю – он толкнул свою девушку Светлану Мамину прямо под колеса ехавшей по трассе машины. Она умерла от полученных травм, а действия мужчины квалифицировали как убийство. Присяжные отправили его в колонию на 9 с половиной лет.

Трагедия произошла еще в 2015 году, тогда пара возвращалась из Екатеринбурга в Красноуфимск. Остановившись на трассе, Дихтярь толкнул Светлану под колеса. Сначала его приговорили к 12 годам колонии, но решение суда было обжаловано и отправлено на новое рассмотрение. Осужденный свою вину в полном объеме не признал.

Фото прокуратуры Свердловской области

Екатеринбург, Елена Сычева

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