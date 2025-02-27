Суд поставил точку в деле пилота «Уральских авиалиний», наехавшего на ногу авиатехника

Октябрьский суд Екатеринбурга сегодня рассмотрел уголовное дело о наезде самолета на авиатехника, в результате чего пострадавший лишился ноги. Подсудимый – второй пилот авиакомпании «Уральских авиалиний» Максим Красноперов. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Пилот полностью признал свою вину в происшествии, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. В итоге суд прекратил уголовное преследование Красноперова в связи с примирением сторон.

Несчастный случай произошел 19 мая 2024 года в аэропорту Кольцово. Самолет Airbus A-320 «Уральских авиалиний» выруливал со стоянки и передним колесом шасси наехал на ногу 22-летнему авиатехнику. Пострадавшему ампутировали конечность в больнице. Впоследствии молодой человек отказался от судебных претензий к пилоту, согласившись на материальную компенсацию.

Фото Свердловского областного суда

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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