В центре Екатеринбурга почти разобрали 90-метровый недострой (ФОТО)

В Екатеринбурге завершается снос несостоявшегося бизнец-центра «Карнеол», который находится в консульском квартале на улице Гоголя. Строители начали разбирать 21-этажное здание в ноябре 2023 года. Теперь от бывшей высотки осталось небольшое основание. Работы на этом участке будут вестись еще полтора года.

Напомним, элитный недострой в центре города пустовал больше 10 лет. БЦ «Карнеол» планировали сдать в 2009 году, но у застройщика начались проблемы, и проект был заморожен, когда строительство было завершено только на 70%. В 2016 году ЗАО «Карнеол» обанкротился, и недвижимость отошла банку «Открытие». Недостроенный офисник несколько лет не могли продать на торгах, пока в мае 2023 года объект не выкупила компания «Брусника» за 978 миллионов рублей. Девелопер принял решение снести здание, чтобы построить на его месте жилую высотку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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