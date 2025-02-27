На 2025 год в Свердловской области запланировано строительство 15 школ

В 2025 году в программу строительства социальных и инфраструктурных объектов на Среднем Урале включили 51 объект, в том числе 15 школ, 7 поликлиник, 7 спорткомплексов и 4 здания учреждений культуры.

Как сообщили в ДИПе, общий объем финансирования программы – 24,5 миллиарда рублей.

В частности, в текущем году в Свердловской области будет вестись проектирование и строительство 15 школ, две из них планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Новые здания возведут в Екатеринбурге, в городском округе Верхняя Пышма, в Краснотурьинске, Сосьве, Среднеуральске, в селе Петрокаменском и в поселке Ис. Школы с детским садом проектируются в селе Арамашка Режевского района и селе Киргишаны Бисертского района. Также в программу вошли детские сады в микрорайоне Новокольцовском и в Уральской загородной образовательной резиденции в селе Кашино.

Ведется строительство семи зданий для детских и взрослых поликлиник в Арамили, Артёмовском, Берёзовском, Екатеринбурге, Реже и Серове, оно финансируется за счет федеральных субсидий. Также идет строительство терапевтического корпуса в Верхней Пышме и корпуса санатория-профилактория «Гранатовая бухта» в Сысертском районе.

Также в госпрограмму включены семь спортивных комплексов и четыре здания для учреждений культуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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