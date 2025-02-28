ЕВРАЗ показал общественности, как коксохимическое производство работает над улучшением качества воздуха в Нижнем Тагиле

ЕВРАЗ НТМК продемонстрировал общественности проекты технического перевооружения коксохимического производства, которые реализуются в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании, на экскурсии побывали экологи, представители Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, общественных организаций, образовательных и культурных учреждений Нижнего Тагила, предприниматели. Гости посетили коксохимическое производство, где увидели демонтаж коксовой батареи №10, площадку технического перевооружения установок по производству пека марки Б. Также участники экскурсии побывали на участке сбора, сортировки и прессования мусора и на площадке биохимустановки, на которой был презентован проект по установке защитных сооружений для исключения запахов.

«В рамках проекта «Чистый воздух» на ЕВРАЗ НТМК запланированы девять масштабных воздухоохранных мероприятий, шесть из них уже реализовано, выбросы загрязняющих веществ снижены на 7,9 тыс. тонн, а затраты составили 6,36 млрд рублей. Мы готовы вести открытый диалог и рассказывать об экологических проектах, которые реализуются на наших уральских предприятиях», – отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Инвестиции в техперевооружение установок по производству электродного пека составят более 3 млрд руб. Срок окончания проекта – 2026 год. Он предполагает закрытие устаревших пекококсовых батарей и переход на экологически безопасную технологическую цепочку производительностью до 60 тыс. тонн в год. В результате комбинат получит новую товарную, востребованную рынком продукцию: пеки разных марок, в соответствии с запросами потребителей. Техперевооружение позволит снизить выброс специфических веществ коксохимического производства еще на 140,7 тонны в год, повысить безопасность труда и улучшить условия работы сотрудников.

На ЕВРАЗ НТМК утвержден проект по установке перекрытий открытых отстойников и бассейнов биохимической установки с эвакуацией отходящих газов. Перекрытия выполнят из стеклопластика. Будет смонтирована современная система сбора и очистки отходящих газов.

Отметим, что ЕВРАЗ НТМК ведет техническое перевооружение коксовой батареи №10. Сейчас идет ее демонтаж. Инвестиции в реализацию проекта превысят 28 млрд рублей. Производительность обновленной батареи составит 970 тыс. тонн валового кокса в год. Применение современных технологических решений даст значительный экологический эффект: прогнозируемое сокращение выбросов в атмосферу – свыше 1 тыс. тонн в год.

После технического перевооружения коксовая батарея №10 будет соответствовать наилучшим доступным технологиям, в том числе и в области экологии. Ввод в работу восстановленных мощностей запланирован на конец третьего квартала 2027 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube