Белорусские энергетики оценили инновации Академической ТЭЦ (ФОТО, ВИДЕО)

Академическую ТЭЦ Свердловского филиала «Т Плюс» в Екатеринбурге посетила делегация ГПО «Белэнерго», в состав которой вошли инженеры энергетических предприятий из Минска, Бреста, Гродно и Витебска. Иностранные специалисты заинтересовались цифровыми проектами, которые внедрены на станции, а также сервисным обслуживанием газовой турбины.

Белорусские энергетики на Академической ТЭЦ

На ранней стадии выявлять аномалии в сложной системе управления Академической ТЭЦ и еще десяти станций в региональных филиалах «Т Плюс» помогает российский программный продукт «Прогностика». По сути, это искусственный интеллект, который в режиме нон-стоп диагностирует оборудование станции, находит потенциальные отклонения и предлагает профилактические меры.

«Наши инновационные разработки на основе нейросетей и предиктивной аналитики – это программные продукты «Прогностика» и «Цифровой двойник» ТЭЦ. Они моделируют работу станции и помогают выявлять скрытые дефекты оборудования до возникновения аварийной ситуации, что дает специалистам больше времени на исправление недостатков. Тем самым повышается надежность работы станции, а для потребителей это означает стабильное тепло- и энергоснабжение. Также мы показали коллегам наше современное оборудование – диспетчерский пункт, где можно отслеживать параметры оборудования в режиме онлайн», – рассказала Екатерина Байбакова, руководитель коммерческого направления ООО «ИТ Плюс».

Директор Академической ТЭЦ Андрей Семенов провел экскурсию для белорусских инженеров. Делегаты задавали вопросы о нюансах работы оборудования и автоматическом управлении станцией.

«Нам было очень интересно узнать о компетенциях и наработках коллег. Мы познакомились с оборудованием ТЭЦ, и этот опыт будет нам очень полезен. Впечатлило, что технологические задачи на станции выполняются небольшим штатом персонала. Это говорит о том, что работа здесь организована на самом высоком уровне», – поделился мнением Александр Козак, заместитель начальника управления эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей ГПО «Белэнерго».

Днем ранее делегация «Белэнерго» посетила Центр восстановления компонентов газовых турбин «Турбосервис» в Екатеринбурге. Компания обслуживает все семь турбин, которые находятся на предприятиях ПАО «Т Плюс».

«На примере Академической ТЭЦ мы показали белорусским коллегам возможные решения долгосрочного обслуживания газовой турбины иностранного производства. Наша компания занимается сервисным обслуживанием турбин под ключ, включая проведение полевых работ и собственное производство расходных материалов и частей. Мы поделились опытом, а также провели рабочую конференцию, на которой обсудили вопросы обслуживания энергетического оборудования в Республике Беларусь. Мы очень плодотворно провели время», – отметил Алексей Рузавин, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании «Турбосервис Рус».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube