Сегодня вечером можно увидеть уникальный парад планет

Вечером 28 февраля в небе выстроятся сразу семь планет – Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс. Это достаточно редкое событие, которое больше не повторится в этом десятилетии. Поэтому астрономическое явление называют Великий парад планет, или языком астрономов – великое выравнивание.

Наблюдать за уникальным планетарным парадом можно будет сразу после захода Солнца. Четыре планеты – Меркурий, Венеру, Юпитер и Марс – легко увидеть невооруженным глазом. Для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуется бинокль или небольшой телескоп. А вот чтобы поймать Сатурн, придется постараться – планета находится очень близко к Солнцу, поэтому увидеть ее можно в созвездии Водолея сразу после захода светила.

В целом условия для наблюдения складываются благоприятные, так как парад планет совпадает с новолунием. На Среднем Урале свои коррективы может внести погода. По прогнозам синоптиков, днем 28 февраля будет пасмурно, но к вечеру облака разойдутся, и есть шанс увидеть ясное небо.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube