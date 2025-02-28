«Во дворах просто безумие творится». Глава Екатеринбурга нашел виновников гололеда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам тщательнее бороться с гололедом на улицах. Мэр заявил, что стоит обратить внимание на тротуары и площадки рядом с остановками, где есть наледь, а также улучшить взаимодействие с управляющими компаниями, которые ответственны за уборку дворовых территорий.

«Давайте внедрять лучшие практики в борьбе с наледью, в том числе те, которые уже применяются в других городах. Во дворах просто безумие творится. Управляющие компании должны создавать нормальные условия для жителей», – отметил Орлов на совещании с главами районов.

В пресс-службе мэрии уточнили, что минувшей ночью коммунальщики использовали более 3,5 тонны противогололедных материалов и 9 тонн песка. На полигоны вывезли с улиц более тысячи тонн снега. Сегодня днем уборкой улиц заняты 388 рабочих и 146 единиц спецтехники.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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