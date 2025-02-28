В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Март 2025 года на Урале будет обычным, без сильных морозов и аномального потепления. Как сообщили в Гидрометцентре, средняя температура и количество осадков в марте предполагаются близкими к норме. Норма в марте – от -4°С на юге Свердловской области до -7°С на севере; норма количества осадков 20-28 мм, в горах до 42 мм.

В Екатеринбурге средняя температура марта -3,6°, среднее многолетнее количество осадков 24,6 мм. Первые дни календарной весны существенных изменений в погоде не принесут. Значимых осадков не ожидается, а температура будет на 2° опережать норму. К середине недели возможно уже влияние атмосферного фронта и небольшие осадки. В Челябинской, Курганской областях ожидается преобладание малооблачной погоды, ночами будет умеренно морозно, на 5-7° холоднее, чем в Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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