В понедельник в полночь начнется запись в детские летние лагеря

Запись на летние каникулы в загородные лагеря Екатеринбурга стартует в 00:00 часов в понедельник, 3 марта. Прием заявлений продлится до 10 марта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подать заявления можно через портал Госуслуг или в любом отделении МФЦ.

Следующий прием заявок от родителей – в лагеря с дневным пребыванием – пройдет с 17 по 24 марта. Всего этим летом планируется оздоровить более 60 тысяч детей: 27 тысяч детей в загородных лагерях, 32 тысячи ребят в школьных лагерях и 5 тысяч школьников в санаториях Свердловской области и других регионов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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