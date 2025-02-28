Больше трети всех приговоренных на Урале лишают свободы

Свердловский областной суд раскрыл статистику по приговорам за прошлый год. Больше трети всех, кого признали виновными в преступлениях, отправляются в колонии. По итогам 2024 года за решеткой оказались 5138 человек.

19% осужденных отправляют на обязательные работы, а 12,5% – на исправительные. Еще 11% получают условный срок. 9,5% осужденных выплачивают штрафы. Так, в 2024 году федеральными и мировыми судьями в Свердловской области назначены штрафы 786 гражданам на общую сумму 12 млн 752 тысячи 500 рублей.

«Суды стали чаще применять наказания, не связанные с изоляцией от общества. Это положительная практика», – подчеркнули в пресс-службе инстанции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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