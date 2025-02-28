Для обвиняемых в терроризме и госизмене предлагают создать СИЗО при ФСБ

Группа депутатов Госдумы выступила с предложением создать в системе ФСБ собственные следственные изоляторы для обвиняемых в таких преступлениях как терроризм, диверсии, государственная измена.

Об этом рассказал депутат Андрей Альшевских. «Целесообразно, чтобы диверсанты, террористы, изменники Родины (то есть подозреваемые, обвиняемые по делам, относящимся к подследственности органов безопасности) содержались в одном месте. Точно не в учреждениях уголовно-исполнительной системы. А то периодически бывают случаи, когда они ведут пропаганду прямо среди соседей по камере, распространяют запрещенную идеологию. Подобное следует предотвратить. Это одна из целей законопроекта», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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