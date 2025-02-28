Нагрузка на военные суды с началом СВО увеличилась в несколько раз

Полпред президента в УрФО Артем Жога встретился с председателем Центрального окружного военного суда Александром Каргиным и председателем Екатеринбургского гарнизонного военного суда Вадимом Харечко и обсудил с ними приоритетные задачи и вопросы, стоящие перед военными судами.

Как сообщили в пресс-центре полпредства, в 2023-2024 годах военные суды регионов УрФО рассмотрели 3930 уголовных дел, в том числе о воинских преступлениях – 2674 дела. В связи с проведением специальной военной операции количество рассмотренных уголовных дел возросло в 2,6 раза.

Вместе с тем приоритетным направлением деятельности военных судов остается рассмотрение уголовных дел о преступлениях террористической направленности, которые отнесены к их исключительной подсудности.

«Рассмотрение уголовных дел террористической направленности стало особенно актуально, так как помимо исламистской составляющей включает в себя уголовные дела в отношении лиц, публично призывающих к совершению террористических действий через интернет с территории Украины. Также необходимо обратить внимание на защиту прав военнослужащих, особенно участников специальной военной операции», – подчеркнул Артем Жога.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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