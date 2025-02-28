Владелец собаки заплатит 80 тысяч рублей девочке, пострадавшей от укусов животного

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал выплатить моральную компенсацию дошкольнице, пострадавшей от нападения собаки.

Несчастный случай произошел 16 июля 2024 года в поселке Медном. Шестилетняя девочка шла в гости к подруге и увидела собаку, сидевшую на цепи у дома. Она подошла к животному, чтобы погладить, в этот момент собака схватила ребенка за руку и потащила к себе. Девочка получила открытую рану головы, в больнице ей наложили восемь швов. Кроме того, после случившегося ребенку потребовался курс психотерапии.

Мать девочки обратилась в прокуратуру. В интересах ребенка был подан судебный иск о моральной компенсации. По решению суда, владельцы собаки обязаны выплатить семье пострадавшей 80 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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