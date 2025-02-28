На «УГМК Арене» забит первый гол

Уральцы сегодня тестируют новую «УГМК Арену». В Екатеринбурге после строительства открылась главная ледовая площадка. Открыть игровой сезон доверили молодежному «Автомобилисту» и уфимскому клубу «Толпар». Билеты на этот матч раздавали бесплатно накануне, и закончились они примерно за час.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», на арене присутствует 6603 зрителя. «Важно обратить внимание, что мы имели предельные ограничения на допуск зрителей на эту игру в связи с тем, что она тестовая. Ограничение составляло 7000», – сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Как сообщает «Новый День», зрители хвалят арену в социальных сетях: на новой площадке чувствуется масштаб, прекрасная акустика, лед видно с любой точки, очень удобные сидения, понятная навигация по объекту.

Несколько минут назад на «УГМК Арене» был открыт счет – гол забил «Автомобилист».

Отметим, что взрослый ХК «Автомобилист» проведет первую игру на льду новой арены 10 марта – там состоится матч с ЦСК. Билеты поступят в продажу 7 марта и уральцы их очень ждут.

Екатеринбург, Елена Васильева

Новая ледовая площадка Екатеринбурга Ледовая арена впечатляет масштабом и красотой

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube