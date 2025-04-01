Майор полиции помогла сожителю легализовать в России 54 мигранта (ФОТО)

В Екатеринбурге вынесли приговор Диане Воздвиженской (Джияновой) – Бывшему старшему участковому городского отдела полиции № 12 УМВД.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 41-летняя женщина признана виновной в превышении должностных полномочий и организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан организованной группой, с использованием своего служебного положения.

В 2021 году на территории Екатеринбурга иностранец 1972 г.р. создал преступную группу для организации незаконной миграции. Воздвиженская, желая поддержать близкие отношения с одним из участников шайки, вступила в ее состав в начале 2023 года.

Злоумышленники искали мигрантов, желающих легализовать свое пребывание в России, и за деньги фиктивно ставили их на миграционный учет. Всего на счету шайки – 54 иностранца, четверо из них получили российское гражданство.

Женщина признала свою вину в полном объеме и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 2 года 6 месяцев, с лишением звания майора полиции.

Фото: Свердловская областная прокуратура

Екатеринбург, Елена Владимирова

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