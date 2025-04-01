В Академическом будут судить мужчину, напавшего на двух подростков

В Академическом суде рассмотрят дело мужчины, которого обвиняют в хулиганском нападении на подростков, якобы закидавших его снежками.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчину 1994 г.р. обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения».

Инцидент произошел 4 марта во дворе дома № 4/2 по ул. Академика Парина. Мальчики 2014 и 2016 г.р. играли в снежки, а мужчина решил, что они нарочно целятся в него и его собаку. «Проявляя агрессию в присутствии многочисленных граждан, мужчина с силой нанес не менее одного удара ногой по ногам каждому из подростков, от чего они упали на землю и испытали физическую боль», – рассказали в прокуратуре.

При этом снег не попал ни в мужчину, ни в его собаку.

Увидев, что мальчики плачут, мужчина запугал их, угрожая применением физической силы, после чего ушел.

Уголовное дело направлено в Академический районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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