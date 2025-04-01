На Урале зацветают подснежники, распускается верба

В лесах и парках на Урале начали распускаться первоцветы. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», подснежники находят в районе Полевского, Горного Щита, в Сысертском и Белоярском районах.

Также на освободившихся от снега участках начала распускаться верба. Способствует раннему цветению теплая погода – 1 апреля воздух в Свердловской области днем прогреется до +14 градусов. Правда, уже 3 апреля погода испортится – в области ожидается до +8 °C, пойдет дождь, в некоторых районах – со снегом.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube