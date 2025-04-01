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Вторник, 1 апреля 2025, 10:20 мск

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На Урале зацветают подснежники, распускается верба

В лесах и парках на Урале начали распускаться первоцветы. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», подснежники находят в районе Полевского, Горного Щита, в Сысертском и Белоярском районах.

Также на освободившихся от снега участках начала распускаться верба. Способствует раннему цветению теплая погода – 1 апреля воздух в Свердловской области днем прогреется до +14 градусов. Правда, уже 3 апреля погода испортится – в области ожидается до +8 °C, пойдет дождь, в некоторых районах – со снегом.

Екатеринбург, Елена Васильева

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