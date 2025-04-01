Банк России будет устанавливать ограничения для рискованных ипотечных займов

С 1 апреля 2025 года Центробанк РФ получил право устанавливать лимиты для банков на выдачу ипотеки.

Как пояснили в пресс-службе регулятора, сначала лимиты будут определены для наиболее рискованных ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 20%) и для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. По статистике низкий взнос в сочетании с большой долговой нагрузкой существенно повышает шансы выхода на просрочку, говорят банкиры.

Также предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последние два года доля таких кредитов выросла с 10 до 14%. Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке. Но на таком длительном горизонте (более 30 лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые ни клиент, ни банки не могут предвидеть в момент выдачи.

Значения лимитов будут определены исходя из ситуации в экономике. «Банки уже сейчас почти не выдают ипотеку заемщикам с таким уровнем риска, поэтому для людей вряд ли что-то поменяется. Во всяком случае, ипотека для них не станет менее доступной. Выдачи таких рискованных кредитов снизились в России за последний год примерно в 3-4 раза. Введение лимитов в ипотеке позволит снизить надбавки там, где сейчас они находятся на запретительном уровне. Это высвободит ресурсы банков, в результате чего они могут даже увеличить выдачу ипотеки заемщикам с меньшим уровнем риска», – отметил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

В феврале 2025 года в Свердловской области, как и в целом по России, наблюдалось восстановление ипотеки после традиционно низких показателей января. В регионе банки предоставили 1,9 тысяч кредитов на сумму 7 миллиардов рублей. В январе 2025 года – 1,2 тысячи кредитов на сумму 4,3 миллиарда рублей. Около 87% объема кредитов в феврале пришлось на программы господдержки. По ним было выдано 1,3 тысячи кредитов на сумму 6,1 миллиарда рублей. Средневзвешенная ставка снизилась до 7,8% после 8,4% в январе. На это повлияла большая доля льготного кредитования в выдачах. Средний срок кредита превысил 26 лет, что является рекордом, сообщили в пресс-службе Банка России.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube